Nota Leída 48

26/02/2026

Un apostador de Andalgalá ganó más de $1.000 millones en el Quini 6

| Provinciales |

Un apostador oriundo de Andalgalá, Catamarca, fue uno de los ganadores del pozo principal de la modalidad “La Segunda” en el sorteo del Quini 6 correspondiente al miércoles 25 de febrero. El premio fue compartido con otro jugador de Córdoba, luego de que ambos acertaran los seis números sorteados.

En la modalidad “La Segunda” del sorteo nocturno, los aciertos de 6 números correspondieron a la combinación 02-07-09-17-21-27, que permitió a los dos ganadores adjudicarse cada uno $1.089.964.738,80 aproximadamente. El apostador de Andalgalá fue la representación catamarqueña dentro de los ganadores de la jornada.

Todos los resultados del sorteo de esta jornada

Quini 6: los resultados del sorteo 3.351 del miércoles 25 de febrero

Tradicional del Quini 6

40 – 42 – 09 – 10 – 23 – 03

El pozo quedó vacante con más de $ 7.993 millones.

La Segunda del Quini 6

09 – 21 – 07 – 27 – 02 – 17

Hay 2 ganadores que acertaron los 6 números y se van a llevar el pozo de manera dividida más de $ 2.247 millones.

La Revancha del Quini 6

03 – 24 – 14 – 20 – 18 – 05

Hubo un ganador con seis aciertos, que se lleva el pozo de más de $ 600 millones.

Siempre Sale del Quini 6

40 – 41 – 20 – 22 – 27 – 06

Hubo 10 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $ 30 millones cada uno.

TEMAS: