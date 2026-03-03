Un auto cayó al precipicio en la Cuesta del Portezuelo
Un hecho que podría haber tenido consecuencias trágicas ocurrió en la Cuesta del Portezuelo.
Un automóvil Chevrolet Corsa blanco salió de la calzada y cayó al vacío. El conductor logró saltar a tiempo, salvando su vida milagrosamente. El vehículo siguió en caída hasta impactar con una piedra de grandes proporciones.
De inmediato arribaron efectivos policiales, Bomberos de la Policía y de Valle Viejo y profesionales del SAME
El automovilista fue rescatado por los equipos especiales y trasladado en ambulancia al Hospital San Juan Bautista.
Al momento del rescate el hombre dijo que, repentinamente, se apagó el motor del rodado y se trabó la dirección, por lo que no pudo evitar el siniestro.