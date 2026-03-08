Nota Leída 78

Provinciales | 08/03/2026

Un automóvil despistó en la Cuesta de La Cébila

Un siniestro vial se registró ayer al mediodía en la Quebrada de La Cébila, sobre Ruta Nacional N°60, entre los kilómetros 1152 y 1153, en jurisdicción del departamento Pomán.

Según informaron fuentes policiales, un automóvil Renault Logan de color negro, dominio AE645ER, era conducido por Saturnino Santiago Quiroga, de 60 años, sargento ayudante retirado, quien viajaba acompañado por Margarita Verónica Quiroga, de 42 años, y una adolescente de 14 años.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado y salió de la calzada. A pesar del incidente, no se registraron personas lesionadas y solo se constataron daños materiales en el vehículo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Departamental Pomán, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno, a cargo del fiscal Dr. Camps.

