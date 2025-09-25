Un candidato a concejal enfrenta una causa por presunta estafa contra EC Sapem
La Fiscalía de Instrucción Nº7 ordenó un allanamiento en la casa de Palermo David Villanueva, candidato a concejal por Saujil en la lista que encabeza Hugo “Grillo” Ávila. Está acusado de realizar maniobras fraudulentas con boletas de luz.
Un procedimiento judicial en la localidad de Saujil, departamento Pomán, dejó en el centro de la escena a un candidato en las elecciones generales del próximo 26 de octubre. La Fiscalía de Instrucción Nº7, a cargo de la fiscal Paola González Pinto, con intervención de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, investiga una presunta estafa contra la empresa de energía eléctrica EC-SAPEM.
Según se confirmó, el allanamiento se realizó en el domicilio de Palermo David Villanueva, quien se presenta como candidato a concejal por Saujil en la lista 289 “Unión Patriótica Catamarqueña”, espacio liderado por Hugo “Grillo” Ávila.
El modus operandi
La causa se inició tras la denuncia de una mujer en la Capital que detectó, en julio, pagos no autorizados con su tarjeta de crédito. En la pesquisa preliminar, la fiscalía advirtió que la maniobra coincidía con denuncias realizadas el año pasado por EC-SAPEM.
La investigación apunta a un sistema en el que se ofrecía a vecinos de Pomán el pago de boletas de luz con supuestos descuentos, utilizando sin autorización datos de tarjetas de crédito de terceros. Los damnificados eran luego sorprendidos con consumos fraudulentos.
El allanamiento
El procedimiento fue autorizado por el juez de Control de Garantías Nº4, Marcelo Sago, mediante exhorto al juez de Andalgalá, Martín Maturano Wagner.
Durante el operativo en Saujil, personal de la División Ciberdelitos secuestró:
- Varios teléfonos celulares
- Una computadora netbook
- Dispositivos de almacenamiento (pendrives y tarjetas de memoria)
- Múltiples boletas de EC-SAPEM de distintos usuarios
- Tarjetas vinculadas a líneas telefónicas
El allanamiento concluyó con resultado positivo y dos personas fueron notificadas y supeditadas a la causa.
El candidato y su situación judicial
De acuerdo a fuentes judiciales, Villanueva y su pareja fueron notificados en los términos del artículo 77 del Código Procesal Penal, que establece la condición de personas investigadas. Ambos serán citados a declaración indagatoria en los próximos días.
La fiscalía analiza el material secuestrado, en particular los celulares, que podrían revelar la cantidad de damnificados y la magnitud de la maniobra.
Contexto político
Palermo David Villanueva es candidato a concejal por Saujil en la lista de Unión Patriótica Catamarqueña, liderada por Hugo “Grillo” Ávila, actual postulante a diputado provincial.
La investigación judicial ahora coloca al dirigente en el centro de la polémica, a pocas semanas de las elecciones generales en la provincia.
