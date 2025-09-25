Nota Leída 200

25/09/2025

Un candidato a concejal enfrenta una causa por presunta estafa contra EC Sapem

La Fiscalía de Instrucción Nº7 ordenó un allanamiento en la casa de Palermo David Villanueva, candidato a concejal por Saujil en la lista que encabeza Hugo “Grillo” Ávila. Está acusado de realizar maniobras fraudulentas con boletas de luz.

Un procedimiento judicial en la localidad de Saujil, departamento Pomán, dejó en el centro de la escena a un candidato en las elecciones generales del próximo 26 de octubre. La Fiscalía de Instrucción Nº7, a cargo de la fiscal Paola González Pinto, con intervención de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, investiga una presunta estafa contra la empresa de energía eléctrica EC-SAPEM.

Según se confirmó, el allanamiento se realizó en el domicilio de Palermo David Villanueva, quien se presenta como candidato a concejal por Saujil en la lista 289 “Unión Patriótica Catamarqueña”, espacio liderado por Hugo “Grillo” Ávila.

El modus operandi

La causa se inició tras la denuncia de una mujer en la Capital que detectó, en julio, pagos no autorizados con su tarjeta de crédito. En la pesquisa preliminar, la fiscalía advirtió que la maniobra coincidía con denuncias realizadas el año pasado por EC-SAPEM.

La investigación apunta a un sistema en el que se ofrecía a vecinos de Pomán el pago de boletas de luz con supuestos descuentos, utilizando sin autorización datos de tarjetas de crédito de terceros. Los damnificados eran luego sorprendidos con consumos fraudulentos.

El allanamiento

El procedimiento fue autorizado por el juez de Control de Garantías Nº4, Marcelo Sago, mediante exhorto al juez de Andalgalá, Martín Maturano Wagner.

Durante el operativo en Saujil, personal de la División Ciberdelitos secuestró:

Varios teléfonos celulares

Una computadora netbook

Dispositivos de almacenamiento (pendrives y tarjetas de memoria)

Múltiples boletas de EC-SAPEM de distintos usuarios

Tarjetas vinculadas a líneas telefónicas

El allanamiento concluyó con resultado positivo y dos personas fueron notificadas y supeditadas a la causa.

El candidato y su situación judicial

De acuerdo a fuentes judiciales, Villanueva y su pareja fueron notificados en los términos del artículo 77 del Código Procesal Penal, que establece la condición de personas investigadas. Ambos serán citados a declaración indagatoria en los próximos días.

La fiscalía analiza el material secuestrado, en particular los celulares, que podrían revelar la cantidad de damnificados y la magnitud de la maniobra.

Contexto político

Palermo David Villanueva es candidato a concejal por Saujil en la lista de Unión Patriótica Catamarqueña, liderada por Hugo “Grillo” Ávila, actual postulante a diputado provincial.

La investigación judicial ahora coloca al dirigente en el centro de la polémica, a pocas semanas de las elecciones generales en la provincia.

