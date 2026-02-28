Nota Leída 134

Un joven fue hallado sin vida

| Provinciales |

Un joven mayor de edad, de apellido Ortiz, fue encontrado sin vida en las primeras horas de la mañana de este sábado en el barrio Obrero, en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa.

De acuerdo a la información oficial, el hecho fue advertido en las primeras horas del día, lo que motivó la intervención inmediata del personal de la Comisaría de Los Altos.

Los efectivos se trasladaron hasta el lugar y preservaron la escena mientras se aguardaba la llegada de los profesionales correspondientes.

En el sitio también trabajaron peritos forenses, quienes realizaron las tareas de rigor con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso y determinar las causas.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 7, conducida por la Dra. Luna Castro, que dispuso las medidas necesarias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.