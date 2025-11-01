Un menor resultó herido tras caer de su moto al evadir un control policial en la Ruta 38
Un adolescente de 15 años sufrió heridas leves luego de caer de su motocicleta mientras intentaba esquivar un control vehicular en la Ruta Nacional 38, a la altura del Puesto Caminero N°2. El joven realizaba maniobras imprudentes y terminó cayendo.
El hecho ocurrió este viernes cerca de las 21:40, cuando un grupo de motociclistas evadió las advertencias del personal policial y continuó su marcha a alta velocidad. En esas circunstancias, uno de los conductores perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica, resultando con escoriaciones en ambas piernas. En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Quinta, Seguridad Vial, Asuntos Juveniles y personal médico, que asistió al menor, quien se encontraba fuera de peligro. Posteriormente fue trasladado a la dependencia correspondiente para continuar con las diligencias de rigor.
