01/11/2025

Un menor resultó herido tras caer de su moto al evadir un control policial en la Ruta 38

| Info General |

Un adolescente de 15 años sufrió heridas leves luego de caer de su motocicleta mientras intentaba esquivar un control vehicular en la Ruta Nacional 38, a la altura del Puesto Caminero N°2. El joven realizaba maniobras imprudentes y terminó cayendo.

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 21:40, cuando un grupo de motociclistas evadió las advertencias del personal policial y continuó su marcha a alta velocidad. En esas circunstancias, uno de los conductores perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica, resultando con escoriaciones en ambas piernas. En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Quinta, Seguridad Vial, Asuntos Juveniles y personal médico, que asistió al menor, quien se encontraba fuera de peligro. Posteriormente fue trasladado a la dependencia correspondiente para continuar con las diligencias de rigor.

