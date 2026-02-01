Nota Leída 66

01/02/2026

Un sexagenario fue encontrado muerto en su vivienda sin los genitales

| Provinciales |

La Fiscalía de Instrucción en feria, a cargo de la Dra. Paola González Pinto, ordenó la operación de autopsia al cuerpo de un hombre de 67 años, quien fue encontrado sin vida en el patio de su casa.

Fuentes judiciales informaron que, pasadas las 16.00 horas, efectivos de la Comisaría Tercera se constituyeron en el barrio Malvinas Argentinas, loteo Soria, sin número, donde vecinos requerían su presencia ante el olor nauseabundo que provenía del patio de una de las viviendas.

Al llegar, los uniformados ingresaron a la parte del fondo donde el olor era más intenso y encontraron tendido en el suelo a un hombre ya sin vida.

Esta persona fue identificada como Amadeo Vásquez, quien vivía solo y, según pudo saber la policía por dichos de vecinos, en condiciones precarias, siendo además una persona supuestamente alcohólica.

Luego de que personal del SAME corroborara el deceso del sexagenario, la policía informó a la Fiscalía en feria del distrito este, que ordenó que personal de la Unidad Judicial N° 3, peritos y la médica legista se hicieran presentes en dicho domicilio y llevarán a cabo las tareas de rigor correspondiente.

Según indicaron las fuentes judiciales consultadas, la víctima estaba totalmente desnuda y, a simple vista, se podía observar que no tenía sus genitales.

Cuando era examinado por la forense, quién estableció que Vásquez llevaba al menos cinco días de fallecido, un perro se acercó e intentó morderle la piel. Para los investigadores, en principio, el animal canino podría haberle comido los genitales.

Finalmente, como la profesional no pudo determinar la causa de muerte de Vásquez, le recomendó a la fiscal realizar la operación de autopsia, por lo que se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la pericia ordenada. /El Esquiú