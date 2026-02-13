Nota Leída 71

13/02/2026

Un “therian” pidió ser atendido en una clínica para animales de San Luis y puso en alerta a los veterinarios de todo el país

| Nacionales |

El fenómeno de los therians —personas que se disfrazan de animales y dicen identificarse con ellos— volvió a generar polémica en la Argentina. Esta vez, el escenario fue una clínica veterinaria de San Luis, donde dos adultos protagonizaron una situación que dejó atónitos a los profesionales de la salud animal.

Según relató Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, dos personas de entre 30 y 40 años se presentaron en el consultorio. Uno de ellos, disfrazado de perro, pidió ser atendido por un supuesto caso de “moquillo”, una enfermedad viral que afecta principalmente a los caninos.

“Particularmente tuvimos un caso acá esta semana, que cayeron una persona therian junto a una persona humana a hacerse atender a una veterinaria”, contó Veglia en diálogo con LU5AM. La profesional explicó que el tema de los therians “empezó a conversarse entre nosotros” por la cantidad de episodios recientes.

La respuesta de la veterinaria ante el pedido insólito

Ante el insólito pedido de atención, la veterinaria mantuvo la calma y fue contundente: “Insistí en que no puedo tratar una enfermedad en un ser humano y le dije al paciente que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia”.

La presidenta del Colegio de Veterinarios remarcó que “obviamente, nosotros como médicos veterinarios no podemos atender a personas humanas, porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería ejercer ilegalmente la profesión. Es algo de lo cual nosotros bregamos mucho: el no hacer ejercicio ilegal sobre nuestra profesión”.

El episodio fue grabado y generó preocupación

Sgún dijo, la secuencia fue grabada y documentada por los propios therians, lo que encendió las alarmas entre los profesionales.

“Eso ya es una situación violenta para el profesional actuante porque no te da libertad de acción en el sentido de decir ‘tengo que medir porque me van a escrachar en las redes sociales’”, manifestó Veglia, quien calificó el hecho como complejo.

El fenómeno therian ya había sido noticia días atrás en Córdoba, cuando una joven de 14 años denunció haber sido mordida por un joven que se identificaba como animal, lo que le dejo secuelas psicológicas.

La madre de la adolescente comentó que su hija estaba asustada desde el episodio y le pedía que la llevara al colegio. /TN

TEMAS RELACIONADOS: