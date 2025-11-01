Nota Leída 140

01/11/2025

Una ambulancia acudió a una emergencia y le robaron equipamiento médico

En la mañana de hoy, a las 06:25, con la colaboración de personal del Sector Monitoreo del SAE-911, numerarios de la Comisaría Décima Tercera realizaron un registro domiciliario en un inmueble del barrio 50 viviendas Norte.

En el lugar, los policías recuperaron un desfibrilador y elementos varios, que un sujeto habría sustraído de una ambulancia en la avenida Monseñor Sueldo, entre calle Hungría y avenida 22 de Abril.

Cabe mencionar, que el presunto autor del hecho se habría apoderado de los elementos mencionados, mientras los profesionales de la salud realizaban tareas inherentes a su servicio en un domicilio de la zona, para luego darse a la fuga e ingresar a la vivienda mencionada.

Finalmente, lo recuperado quedó en calidad de secuestro, en tanto que Peritos de la Dirección General de Criminalística trabajaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.