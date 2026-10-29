Nota Leída 101

| Belén| Locales | 29/10/2026 |

Violencia de género en Belén: confirmaron la detención del hombre que atacó y le robó el celular a su expareja

La fiscal Dra. Lía Melina Ayala solicitó mantener tras las rejas al imputado tras el violento ataque perpetrado en una vivienda de la cabecera departamental. El juez de Control de Garantías, Dr. Oreste Piovano, avaló el pedido debido al riesgo procesal y la gravedad de los cargos en concurso real.

BELÉN — En una resolución judicial contundente orientada a resguardar la integridad psicofísica de una víctima de violencia de género y garantizar el normal avance de la investigación penal, la Justicia de la cabecera departamental ordenó mantener tras las rejas al acusado de un grave raid delictivo. El juez de Control de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Oreste Miguel Piovano, hizo lugar de forma total al requerimiento formal formulado por la fiscal de instrucción en turno, Dra. Lía Melina Ayala, disponiendo que el sujeto involucrado continúe formalmente detenido en dependencias policiales.

La medida procesal se adoptó tras el desarrollo de una audiencia de control de detención donde la fiscal y el abogado defensor particular expusieron de manera cruzada los fundamentos técnicos de sus respectivos planteos. Al concluir las intervenciones y evaluar el cúmulo de pruebas recolectadas, el magistrado resolvió convalidar la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, rechazando los pedidos de excarcelación de la defensa. Por estrictas razones legales y de protocolo judicial, se omite de forma absoluta la identidad del imputado para resguardar la intimidad, la seguridad y la dignidad de la víctima.

Los delitos imputados y la gravedad de la escala penal

La plataforma fáctica de la imputación criminal armada por la Dra. Lía Melina Ayala sitúa al acusado en una posición procesal sumamente compleja debido a la acumulación de delitos bajo la modalidad de concurso real y en calidad de autor material. El plexo de cargos formales formulados contra el agresor contempla de forma unificada:

• Violación de domicilio y desobediencia judicial en concurso ideal (al haber violado una orden de restricción vigente).

• Amenazas simples.

• Lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja.

• Robo calificado por el uso de la fuerza.

Mecánica del ataque y peritajes médicos

Según la hipótesis de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, los hechos bajo investigación criminal se registraron de manera exacta el pasado viernes 23 de octubre de 2026, alrededor de las 21:40 horas, en las inmediaciones de una vivienda residencial de la ciudad de Belén. El imputado se presentó en el lugar y, violando las mandas judiciales previas de exclusión, ingresó sin autorización alguna al domicilio de su expareja. Una vez en el interior del inmueble, comenzó a proferir graves amenazas de muerte contra la mujer para luego pasar de forma directa a la agresión física mediante violentos empujones y un fuerte golpe de puño.

Como consecuencia directa de la golpiza, la víctima perdió el equilibrio, cayó pesadamente sobre una bicicleta y sufrió diversas escoriaciones y politraumatismos. Las lesiones de carácter leve localizadas en una de sus rodillas y en un brazo fueron formalmente constatadas y validadas mediante el correspondiente examen médico legal del perito forense de la Unidad Regional N° 3.

Finalmente, antes de darse a la fuga, el agresor le arrebató el teléfono celular de las manos mediante el uso de la fuerza física y se retiró velozmente del sector a bordo de una motocicleta, llevándose consigo el dispositivo tecnológico para evitar que la damnificada pudiera comunicarse de urgencia con los servicios de emergencia. La causa continuará tramitándose con la recolección de testimonios vecinales y las pericias telefónicas de rigor encaminadas hacia el pedido de la prisión preventiva.

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