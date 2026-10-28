Nota Leída 161

| Belén| Locales | 28/10/2026 |

Tras el apagón generalizado, la oficina de ANSES Belén retomará la atención al público este jueves

La delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social en la «Cuna del Poncho» normalizará la totalidad de sus trámites este jueves 29 de octubre. La atención se había suspendido debido al masivo corte programado de energía eléctrica que afectó a la cabecera departamental.

Luego de una jornada signada por las complicaciones operativas que afectaron al sector administrativo y bancario de la ciudad, los organismos nacionales de asistencia social confirmaron la regularización de sus cronogramas de servicios. La oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de la ciudad de Belén retomará de manera habitual sus actividades de atención al público este jueves 29 de octubre, permitiendo a los beneficiarios canalizar sus respectivas gestiones pendientes.

Se recomienda a los usuarios estar atentos a cualquier nueva información relacionada con el servicio.

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