Nota Leída 111

| Locales | 29/10/2026 |

DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE

Arqueología en tiempo real: transmitirán en vivo por YouTube una excavación científica en El Shincal de Quimivil

El histórico evento denominado «Expedición Inka» se desarrollará del 17 al 20 de noviembre de 11:00 a 13:00 horas. Está organizado por la Fundación Azara junto a científicos de la UNCA y el Conicet, quienes mostrarán el desentierro minucioso de un recinto prehispánico.

LONDRES — La provincia de Catamarca se encamina a convertirse en el epicentro de un acontecimiento científico, patrimonial y tecnológico sin precedentes para el noroeste argentino. En una ambiciosa apuesta de divulgación masiva, se anunció de forma oficial el lanzamiento de la «Expedición Inka», un proyecto audiovisual de vanguardia que permitirá al público general observar en tiempo real y en vivo el trabajo de excavación arqueológica dentro del célebre Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil, emplazado en la localidad de Londres.

La rigurosa propuesta científica está coordinada e impulsada por la prestigiosa Fundación Azara, logrando nuclear un equipo interdisciplinario conformado por especialistas del Conicet, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), entre otras entidades de trayectoria internacional.

El arqueólogo, doctor en ciencias antropológicas e investigador del Conicet, Emilio Villafáñez, brindó precisiones técnicas sobre la ingeniería de la transmisión: «Se va a transmitir en directo desde el 17 al 20 de noviembre, durante dos horas al día, de 11:00 a 13:00 horas, a través del canal oficial de YouTube de la Fundación Azara», precisó el docente de la Escuela de Arqueología de la UNCA, aclarando que el acceso a la señal digital será completamente libre y gratuito.

Catamarca: la capital arqueológica del país

La iniciativa se inspira en el éxito de experiencias previas de transmisiones en directo gestionadas por la fundación, tales como las exploraciones submarinas en el Mar Argentino y las expediciones cretácicas con paleontólogos en la Patagonia. A partir de esos antecedentes logísticos, los directivos decidieron trasladar la tecnología de streaming al ámbito de la arqueología, ingresando directamente al corazón de la antigua capital administrativa del Tawantinsuyu en la región.

Villafáñez remarcó el valor patrimonial incalculable del oeste catamarqueño, catalogándolo como el punto neurálgico de la disciplina a nivel nacional: «Catamarca es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país, yo diría el más importante con cierta seguridad. Por cuestiones históricas, fue aquí donde se consignaron y estudiaron casi todas las culturas prehispánicas del NOA: Belén, Santa María y La Aguada, todas fueron definidas científicamente en este suelo». Asimismo, ponderó la solidez del ecosistema académico local, recordando que la UNCA posee la única Escuela de Arqueología del país creada en 1987 que otorga este título de grado específico, sumando actualmente a más de 200 profesionales activos en sitios clave como El Shincal, el Pucará de Aconquija o las cuevas de La Tunita.

El misterio bajo la tierra: drones, modelos 3D y polen ancestral

Durante las cuatro jornadas consecutivas de transmisión, los internautas de todo el mundo podrán supervisar el abordaje minucioso y milimétrico de un recinto incaico que posee unas dimensiones aproximadas de 6 por 5 metros.

Cada día, los científicos expondrán de forma interactiva sus respectivas áreas de especialización para que el espectador comprenda la complejidad de un desentierro sistemático:

• Módulos Temáticos: Un día se profundizará en la historia de la expansión del Imperio Incaico, otra jornada se abocará al análisis técnico de la cerámica desenterrada y un bloque especial se destinará a la palinología (el estudio del polen antiguo para reconstruir la flora y el clima del pasado).

• Tecnología de punta: El propio doctor Villafáñez estará a cargo del tercer día de transmisión para exhibir los procesos de fotogrametría y diseño de modelos 3D mediante el uso de drones y cámaras de alta resolución para registrar los contextos habitacionales a escala real.

«La excavación es un misterio absoluto para nosotros mismos. Uno comienza retirando con pinceles y espátulas la capa superior de tierra y sedimentos. Es un golpe de suerte: se puede estar días enteros retirando escombros sin hallar nada, o de repente encontrarse con maravillas intactas abajo, como un fogón ceremonial, restos de vasijas o indicios de consumo alimentario. Lo fascinante de la arqueología es poder reconstruir científicamente cómo sentía, pensaba y vivía la gente en el pasado», concluyó el especialista al invitar a los belichos a agendar las fechas de noviembre para presenciar la revelación de los secretos que custodia el suelo de Londres.

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