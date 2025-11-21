Nota Leída 369

21/11/2025

Una menor santiagueña murió cuando un enorme árbol cayó sobre su moto durante el temporal

Una adolescente de 16 años falleció en horas de la madrugada de este viernes, como consecuencia del fuerte temporal que sorprendió a los santiagueños. La jovencita viajaba en moto junto a su novio, cuando un árbol se les cayó encima.

El luctuoso hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada. Según informaron fuentes policiales, Morena Estefanía Pacheco, domiciliada en el barrio Borges, circulaba a bordo de un motovehículo marca Zanella ZB 110 cc, en compañía de su pareja de 18, identificado como Leonel Villalba.

Lo hacían por avenida Núñez del Prado, cuando -al llegar a la altura de Copse- un árbol les cayó encima, provocando fuertes golpes en la jovencita.

La misma fue trasladada de urgencia al Hospital Independencia en un vehículo particular, sin embargo, los médicos informaron que ingresó sin signos vitales.

Por su parte, Villalba resultó ileso, con algunos golpes que no revestirían gravedad.

El fiscal de turno, Martín Silva, dispuso actuación del médico de policía, entre otras medidas. Trabajó en el lugar, efectivos de la Comisaría Segunda.

Minutos después del accidente, unas personas que pasaron por el lugar del hecho, divisaron el desastre ocasiondo por el viento y observaron el casco y manchas de sangre. /El Liberal