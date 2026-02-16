Nota Leída 73

16/02/2026

Una reunión de amigos casi termina en tragedia

El Domingo, a las 10:15, alertados por el SAE-911 numerarios de la Comisaría Quinta se hicieron presentes en la ruta provincial N° 4, donde se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien manifestó que mientras compartía con amigos, en un determinado momento, uno de ellos se habría tornado agresivo, tomándola del cuello y profiriendo insultos, para luego amenazarla.

En ese momento, otras personas del sexo masculino intervinieron, iniciándose un desorden, durante el cual el sujeto resultó lesionado en la cabeza y fue asistido por facultativos médicos del SAME, mientras que los demás protagonistas se dieron a la fuga.

De inmediato, los policías procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Moya (28) y se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 5.

Posteriormente, los uniformados llegaron hasta el Precinto Judicial mencionado, donde procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Olivera (48), quien sería el presunto agresor, por lo que fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

