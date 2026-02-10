Nota Leída 100

10/02/2026

Vialidad Nacional avanza con obras de mantenimiento y reconstrucción en la Ruta Nacional 40

En el marco de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial, Vialidad Nacional se encuentra desplegando un operativo logístico integral en la provincia de Catamarca. Los trabajos son ejecutados por personal y maquinaria pesada afectados a la Sobrestantía Santa María, concentrando sus esfuerzos actuales sobre la Ruta Nacional 40, específicamente en la travesía urbana que atraviesa la localidad de Punta Balasto.

Esta intervención surge como una respuesta necesaria para normalizar la circulación y devolver los estándares de seguridad a la zona tras las contingencias climáticas que afectaron la región en el último período.

Las tareas principales consisten en el retiro de material aluvional que se había acumulado sobre la calzada debido a las últimas lluvias registradas en la zona serrana. Estas maniobras de despeje resultan fundamentales para liberar la travesía urbana de sedimentos y evitar siniestros viales. Como parte de una estrategia de ingeniería y eficiencia operativa, el material que es extraído de la ruta no es desechado, sino que se reutiliza para la reconstrucción de banquinas en sectores estratégicos. El foco de esta actividad de consolidación se sitúa actualmente en el kilómetro 4.231, donde se trabaja intensamente para nivelar y fortalecer los laterales del camino, garantizando un soporte firme ante eventuales emergencias o detenciones de los vehículos.

Este operativo no constituye un evento aislado, sino que representa la continuidad de los trabajos que el organismo viene desarrollando desde hace más de una semana. La metodología empleada por la Sobrestantía permite un aprovechamiento integral de los elementos que la naturaleza deposita sobre el asfalto. Al reutilizar el material arrastrado por la crecida de los ríos, Vialidad Nacional logra optimizar los recursos públicos de manera significativa.

Este proceso disminuye drásticamente los costos de transporte de materiales áridos desde canteras externas y reduce el desgaste de la maquinaria, prolongando la vida útil de los equipos viales afectados a la zona de Santa María.

A través de estas intervenciones permanentes, se busca dejar la calzada en condiciones óptimas de transitabilidad. El objetivo final es garantizar que los usuarios que circulan por esta red troncal puedan desplazarse de manera más segura, minimizando los riesgos derivados de la presencia de sedimentos o banquinas descalzadas. Con estas acciones, el Estado asegura la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más importantes de los Valles Calchaquíes, adaptando la infraestructura a los desafíos que imponen los fenómenos climáticos estivales.