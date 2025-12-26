Nota Leída 414

26/12/2025

Vialidad Nacional completó el despeje y limpieza de badenes en RN 40, en Santa María

Con personal y equipos afectados a la Sobrestantía Santa María, Vialidad Nacional completó los trabajos de despeje y limpieza de badenes en Ruta Nacional 40, en el tramo Pie de Médano – San José, los que presentaban acumulación de material aluvional, como consecuencia de la crecida de ríos que se produjeron por las lluvias registradas entre el miércoles y jueves pasado.

Estas tareas, llevadas a cabo con celeridad, permiten la transitabilidad de todo tipo de vehículos en condiciones de óptima seguridad, especialmente al atravesar badenes. El tramo se caracteriza por atravesar varios cauces que, en su mayoría, tienen poco volumen de agua durante el año, pero que, en la temporada estival, con el incremento de las lluvias, aumentan su caudal en forma considerable y repentina.

La Ruta Nacional 40 tiene una extensión de 272 kilómetros en Catamarca y atraviesa de sur a norte los departamentos Belén y Santa María. Vincula el norte de La Rioja con el sur de Tucumán, en los Valles Calchaquíes. Además, de forma indirecta y a través de rutas provinciales, conectan con los departamentos Andalgalá y Antofagasta de la Sierra.