Nota Leída 55

06/03/2026

Vialidad Nacional despejó y limpió badenes en RN 60, entre El Pueblito y Salado, Tinogasta

| Provinciales |

Con personal afectado a la Sobrestantía Tinogasta, Vialidad Nacional llevó a cabo hoy trabajos de despeje y limpieza de calzada en badenes de la Ruta Nacional 60, entre El Pueblito y Salado.

Las tareas fueron necesarias luego de las crecidas de varios cauces menores que son atravesados por la ruta, luego de las lluvias registradas entre la noche de ayer y madrugada de hoy.

Las intervenciones de Vialidad Nacional ante estas contingencias permiten garantizar las condiciones óptimas de transitabilidad por esta vía.

TEMAS: