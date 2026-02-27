Nota Leída 93

27/02/2026

Villa Vil: Capacitación y semillas para productores ganaderos

| La Región |

Villa Vil se suma al programa de Implantación y Manejo de Pasturas Megatérmicas, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el acompañamiento de la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Villa Vil, INTA y el equipo técnico de la Municipalidad de Belén.

Se realizó una capacitación sobre el manejo de este tipo de pasturas y asistencia técnica donde los productores intercambiaron conocimientos con los técnicos para el óptimo aprovechamiento de las semillas. Luego se procedió a la entrega de semillas, a los productores que se capacitaron.



Este programa prevé el seguimiento de los lotes implantados y una segunda siembra en verano.

Con esto se busca mejorar la productividad forrajera con cultivos adaptados a nuestra región y acceder a nuevas tecnologías para fortalecer su producción.

