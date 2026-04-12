Nota Leída 240

| Provinciales | 12/04/2026 |

Violento choque en Avenida Güemes

A las 11:05 de la mañana de hoy, en la avenida Güemes Oeste, entre las calles Santa Cruz y Pedro Goyena, se registró un siniestro vial.

Gustavo Jorge Antonio Carrizo (20), circulaba en una motocicleta Cerro 150 cc., y por causas que se investigan perdió el control del rodado y chocó contra una camioneta Volkswagen Saveiro D, que estaba estacionada en el lugar.

Como consecuencia del siniestro, el joven sufrió lesiones que demandaron la asistencia de profesionales médicos del SAME, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista, por lo que intervinieron numerarios de la Comisaría Quinta, que corresponde por jurisdicción, en tanto que sumariantes de la Unidad Judicial N° 5 labraron las actuaciones correspondientes.

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