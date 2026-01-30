Nota Leída 44
30/01/2026

Viviendas inundadas por una intensa tormenta en Fuerte Quemado – Santa María

Varías familias de la localidad fueron afectadas por una fuerte tormenta, resultando varias viviendas anegadas.

 

Bomberos Voluntarios de Santa María concurrieron al lugar a asistir a los damnificados.

 

En la oportunidad, el comandante Ernesto Soria, dio detalles del operativo, resaltó la labor de los Bomberos Voluntarios y criticó la burocracia que impide la entrega de fondos. «Acá la solución la dan los Bomberos», remarcó.



