30/01/2026 || Provinciales |
En la oportunidad, el comandante Ernesto Soria, dio detalles del operativo, resaltó la labor de los Bomberos Voluntarios y criticó la burocracia que impide la entrega de fondos. «Acá la solución la dan los Bomberos», remarcó.
Viviendas inundadas por una intensa tormenta en Fuerte Quemado – Santa María
Varías familias de la localidad fueron afectadas por una fuerte tormenta, resultando varias viviendas anegadas.
Bomberos Voluntarios de Santa María concurrieron al lugar a asistir a los damnificados.
