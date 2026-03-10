Nota Leída 217

| La Región | 10/03/2026 |

Volcó un auto en Pozo de Piedra

En horas de la tarde de ayer en el Barrio Las Granadillas de la localidad de Pozo de Piedra, se registro un siniestro vial, en donde por razones que se tratan de establecer el conductor de un automóvil marca Renault 9 pierde el control y termina volcando, producto del siniestro los 4 ocupantes del vehículo resultaron sin lesiones de consideración, solo con escoriaciones que no revestían gravedad, un masculino de 71 años quien seria el conductor, una femenina de 54 años de edad y dos menores de edad de 13 y 15 años quienes estos últimos fueron trasladados por personal de la salud al hospital Zonal de Belén para una mayor revisión y a las pocas horas fueron dados de alta.

Trabajaron en el lugar Personal Policial del Destacamento de Pozo de Piedra, Bomberos Voluntarios y Personal de Salud.

Comisaria Departamental Belén.

