31/08/2025

TINOGASTA

Vuelco sobre Ruta 60

Un accidente vial se registró este domingo alrededor de las 10:00 en la Ruta Nacional N°60, en jurisdicción de Tinogasta. Según informaron fuentes policiales, un Volkswagen Gol azul, dominio NWP-790, conducido por Félix Marín, domiciliado en la localidad de Salado, sufrió un vuelco en tonel tras perder el control de dominio.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 1300, a unos 200 metros antes del Puente del Carrizal. Producto del impacto, Marín resultó con lesiones y fue trasladado de inmediato al Hospital de Tinogasta para su atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Tinogasta, bajo la coordinación del jefe superior de turno, Oficial Principal Ríos Antoni. Además, personal del Campamento Vial de Tinogasta realizó tareas para dejar la calzada en condiciones y restablecer la circulación normal./ELESQUIU.COM