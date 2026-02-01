Nota Leída 62

31/01/2026

Vuelta a clases: fechas de inicio por provincia y todo lo que tenés que tener en cuenta

| Actualidad |

Llegó Febrero y la pregunta que más aparece en las familias es directa: cuándo empiezan las clases en cada provincia. No es un detalle menor, porque de esa fecha dependen compras, guardapolvos, útiles, organización del trabajo y hasta la logística diaria de cada casa.

El calendario escolar 2026 ya fija el punto de partida del ciclo lectivo en todo el país, pero no hay un único día: cada jurisdicción define su esquema. Aun así, el mapa general es claro: la mayor parte del país inicia las clases el 2 de marzo, mientras que un grupo de provincias y la Ciudad adelantan el arranque para febrero. Más abajo, además, queda ordenado el receso de invierno para evitar la confusión de tener demasiados números juntos.

En todos los casos, más allá de las fechas puntuales, el objetivo común es cumplir con el piso de 190 días de clases efectivos, tal como se acordó a nivel federal para el ciclo lectivo 2026.

Fechas de inicio de clases 2026 para cada provincia

Miércoles 18 de febrero: Santiago del Estero.

Martes 24 de febrero: Tierra del Fuego.

Lunes 23 de febrero: Chubut, Jujuy y San Luis.

Miércoles 25 de febrero: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

Lunes 2 de marzo: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Cuándo son las vacaciones de invierno en cada provincia

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.