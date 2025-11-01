Nota Leída 127

01/11/2025

«Watukuy», un corto catamarqueño en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

| Provinciales |

El próximo 7 de noviembre el cine catamarqueño formará parte junto a cortos de distintas provincias de la programación del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el único festival clase A del continente con el cortometraje Watukuy, una ficción rodada íntegramente en la provincia con un equipo local.

Dirigido y escrito por Agustín Lagos y producido por Mariel Bomczuk, Watukuy fue filmado en la localidad de Palo Blanco, departamento de Fiambalá, con la participación de un elenco y equipo técnico conformado principalmente por artistas y técnicos catamarqueños. El film se proyectará en los cines del Paseo Aldrey los días 7 y 14 de noviembre, en el marco del festival.

El cortometraje narra una historia de soledad y coraje que tiene como protagonista a Rocío Quispe, interpretada por Pamela Yamila Benicio, una joven que debe quedarse sola a cuidar los animales en el aislado puesto familiar en el cerro, mientras el resto de su familia viaja al pueblo para vender lana.

Es la primera vez que Rocío queda completamente sola, y aunque intenta mantenerse ocupada en sus tareas cotidianas, la soledad y el miedo comienzan a acecharla. Una fuerte tormenta eléctrica y la llegada de un hombre desconocido en busca de refugio pondrán a prueba su valentía. En ese encuentro, Rocío deberá descubrir si el visitante representa una amenaza o si sus propios temores son los verdaderos enemigos.

Watukuy fue realizado con financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), dentro del marco del histórico concurso Historias Breves, que por primera vez seleccionó un proyecto dirigido por un realizador catamarqueño. También contó con el apoyo, para su realización, del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural.

Tras su preestreno en Mar del Plata, Watukuy iniciará su recorrido por festivales nacionales e internacionales, y su estreno provincial está previsto para diciembre durante el Festival El Héroe, que se realiza en Catamarca.