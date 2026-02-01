Nota Leída 90

31/01/2026

¿WhatsApp Premium?

| Tecnología |

La popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp avanza hacia un cambio significativo en su modelo de negocio al lanzar una suscripción premium opcional que ofrecerá a los usuarios experiencias y herramientas exclusivas a cambio de un pago, sin reemplazar las funciones básicas que todos conocen.

La empresa matriz Meta trabaja en este nuevo esquema freemium, que permitirá a quienes lo deseen acceder a mejoras en personalización y productividad dentro de la app, mientras la versión estándar de WhatsApp continúa siendo gratuita y sin restricciones en mensajería, llamadas o grupos.

¿Qué incluirá la suscripción premium de WhatsApp?

Entre las funciones que se han filtrado y que llegarían con este plan de pago se destacan varias herramientas pensadas para personalizar la experiencia. Entre ellas:

Stickers exclusivos: paquetes únicos de pegatinas para enriquecer las conversaciones.

Temas personalizados y estilos visuales: cambiar el aspecto de la interfaz más allá de las opciones tradicionales.

Mayor cantidad de chats fijados: aumentar el número de chats que pueden mantenerse en la parte superior.

Tonos de notificación y personalización del ícono: sonidos y iconos exclusivos para quienes paguen la suscripción.

Experiencia sin anuncios en la pestaña “Novedades”: en regiones como Europa y Reino Unido, donde Meta prepara la introducción de publicidad en esa sección, los suscriptores podrán navegar sin interrupciones publicitarias.

La idea es ofrecer una experiencia más rica y sin publicidad en ciertos espacios de la aplicación, sin afectar la mensajería privada que sigue siendo gratuita para todos los usuarios.

Cómo acceder y cuándo estará disponible

Por ahora, el acceso al plan premium se gestionará a través de una lista de espera dentro de la propia aplicación. Los interesados podrán registrarse desde WhatsApp para recibir una notificación en cuanto la opción esté disponible en su país.

La compañía no ha confirmado oficialmente precios ni fechas exactas de lanzamiento, aunque se espera que el sistema se implemente gradualmente en varias regiones, con costos que podrían ajustarse por mercado, siguiendo modelos similares de suscripciones en otras plataformas de Meta.

Desde su creación, WhatsApp se destacó por mantenerse como una aplicación gratuita y sin publicidad, incluso después de su adquisición por Meta.

Este giro hacia un modelo freemium refleja no solo la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos por parte de la empresa, sino también una tendencia creciente en las plataformas digitales de ofrecer servicios básicos gratuitos y funciones avanzadas bajo suscripción.