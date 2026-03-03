Nota Leída 81

YPF busca llevar calma: “no va a haber cimbronazos” en los combustibles, según su presidente

En medio de la tensión global por el conflicto en Medio Oriente y la suba del petróleo, el CEO de YPF, Horacio Marín, llevó tranquilidad al mercado local y aseguró que no prevé saltos bruscos en el precio de las naftas. «No va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles», afirmó en una entrevista radial este martes 3 de marzo, y para justificarlo explicó que la petrolera estatal aplica una política de promedios móviles para evitar trasladar picos internacionales al surtidor.

«Tenemos una fórmula para que los picos no afecten al consumidor». En esa línea, Marín sostuvo que la compañía no toma decisiones mirando la cotización diaria del crudo. «Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones», sostuvo. Y detalló: «En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petróleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio».

Aunque Marín advirtió que si el precio del barril continúa al alza, el precio de los combustibles se verá afectado, pero se trasladará «muy de a poco».

Según el ejecutivo, cuando las subas o bajas del barril son rápidas y de corta duración, no impactan en el precio final. «Lo que hacemos es que tanto en las caídas y subidas rápidas no tiene afectación en el precio al consumidor», señaló.

El CEO insistió en que el objetivo es dar previsibilidad: «Tenemos una fórmula matemática para que los picos y los valles no afecten al consumidor. Siempre es mejor mantener los precios constantes».

Y reforzó el mensaje: «No esperen cimbronazos, por eso hicimos esa política de precios de promedios móviles», aseguró en entrevista en radio La Red.

Vale señalar que el petróleo sigue subiendo y en el caso del Brent ya opera por encima de los 82 dólares el barril, mientras que el WTI está en 75 dólares.

