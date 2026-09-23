Nota Leída 198

| Minería | 23/09/2026 |

La Cámara de Proveedores Mineros de Belén expuso a MARA por la falta de respuestas a sus reclamos territoriales

CAPPROSEMBEL hizo público el cruce de documentos con la empresa controlada por Glencore, tras advertir que las contestaciones a su petitorio fueron «insuficientes» para esclarecer la participación real de las pymes locales en el yacimiento.

BELÉN – La Cámara de Proveedores Mineros de la ciudad de Belén (CAPPROSEMBEL) emitió un duro comunicado oficial dirigido a toda la sociedad, en el que expuso de forma abierta los cortocircuitos institucionales y las tensiones existentes con las autoridades del Proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), cuya participación mayoritaria corresponde a la corporación multinacional Glencore.

La entidad empresaria local tomó la determinación de hacer público el intercambio documental completo tras evaluar que las respuestas brindadas por la compañía minera a su pliego de peticiones resultaron evasivas. Según explicaron desde la conducción de la Cámara, el petitorio original exigía datos claros, transparencia y precisiones sobre los mecanismos de contratación en el territorio, pero los puntos planteados “no han recibido respuestas concretas y suficientes que permitan esclarecer las cuestiones consultadas”.

Búsqueda de transparencia sin confrontación

Desde la comisión directiva de CAPPROSEMBEL remarcaron que la decisión de difundir las cartas y notificaciones oficiales no busca generar un escenario de confrontación personal ni empresarial, sino permitir que toda la comunidad de Belén pueda conocer directamente los planteos y formar su propia opinión con base en la información real disponible.

Los proveedores sostienen que el acceso a datos precisos sobre las adjudicaciones de contratos y compras es un pilar indispensable para consolidar un diálogo serio y responsable entre las empresas mineras, el entramado productivo local y las instituciones del departamento.

En defensa del compre local y el desarrollo sustentable

La Cámara reafirmó su compromiso inquebrantable con la defensa del compre belicho, señalando que la única manera de concebir una actividad minera verdaderamente sostenible en el tiempo es garantizando la participación efectiva y equitativa de las pymes locales en la cadena de valor de los yacimientos que impactan en su propio suelo.

Con esta acción pública, el sector empresarial de Belén busca presionar de manera institucional para que las operadoras mineras modifiquen su política de comunicación y brinden respuestas claras sobre el destino de las inversiones logísticas en la región. /El Portal Noticias

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