Nota Leída 99

| Locales | 15/10/2026 |

BELÉN

Abren las puertas al mundo: YFU desembarca en Belén para promover becas e intercambios de estudiantes extranjeros

La organización internacional Youth For Understanding (YFU) oficializó a Juli Calassare como su delegada local. Junto a la voluntaria francesa Anne Charlotte, convocan a jóvenes de 14 a 18 años para postular a becas del 100% y buscan familias anfitrionas en la «Cuna del Poncho».

BELÉN — En lo que constituye una propuesta sumamente novedosa y con un fuerte impacto educativo para la juventud de la región, la prestigiosa organización internacional no gubernamental Youth For Understanding (YFU) anunció de manera oficial la apertura de su nueva sede en la ciudad de Belén. El objetivo medular de la entidad es promover los intercambios culturales y educativos, permitiendo que las juventudes belichas accedan a experiencias académicas en el exterior y que la comunidad local reciba a estudiantes de distintas partes del mundo.

El anuncio se formalizó tras la designación de Juli Calassare como la flamante delegada oficial de YFU para la sede de Belén. Con el propósito de impulsar el programa en el oeste catamarqueño, arribó a la cabecera departamental Anne Charlotte, una joven voluntaria nacida en Francia que realizó su propio intercambio en el país entre 2024 y 2025, y que actualmente se radicó en la Argentina para continuar sus estudios universitarios. «Somos una ONG con 75 años de trayectoria y presencia en más de 30 países. Queremos expandirnos hacia el interior de Catamarca para que los chicos abran su cabeza, su corazón y adquieran herramientas clave para su futuro», detalló la voluntaria europea.

Becas de hasta el 100% y requisitos para los estudiantes

El programa de YFU está estrictamente dirigido a jóvenes que tengan entre 14 y 18 años de edad y que cursen el nivel secundario. La organización ofrece la posibilidad de estructurar viajes formativos con una duración optativa de 3 meses, 6 meses o un año académico completo en destinos de los cinco continentes.

Para posibilitar el acceso de estudiantes que no cuentan con los recursos económicos necesarios, la ONG dispone anualmente de becas de financiamiento del 50% y del 100% que cubren la totalidad de los costos del intercambio.

Los tres requisitos obligatorios para postularse en la convocatoria actual son:

• Edad: Haber nacido de forma exacta entre los años 2009 y 2011.

• Rendimiento escolar: Mantener un buen promedio académico general en el colegio (las autoridades aclararon que no se exige una calificación perfecta de 10 en todas las materias, sino regularidad y compromiso).

• Inscripción: Completar los formularios de preselección a través de los canales digitales de la ONG.

Convocatoria abierta para Familias Anfitrionas en Belén

De forma complementaria, para aquellos adolescentes que no deseen o no puedan viajar al exterior, YFU ofrece la alternativa de vivir la experiencia multicultural desde sus propios hogares, transformándose en familias anfitrionas o receptoras de estudiantes extranjeros que eligen la Argentina para aprender español y adoptar las costumbres locales.

La voluntaria francesa desmitificó las exigencias habitacionales, aclarando que no existe el requisito de una «familia perfecta» para poder hospedar: se aceptan hogares con o sin hijos, padres solteros, matrimonios mayores o familias con mascotas. Los únicos requisitos materiales y logísticos obligatorios para recibir a un estudiante internacional por un periodo de 3, 6 o 10 meses son:

• Disponer de una cama individual para el estudiante (se permite que comparta la habitación con hermanos de su mismo sexo).

• Garantizar la alimentación diaria habitual (las cuatro comidas básicas de la rutina argentina).

• Brindar un espacio físico adecuado para que el joven pueda guardar sus pertenencias personales.

Las familias y estudiantes de Belén interesados en sumarse a este voluntariado global o solicitar informes técnicos pueden canalizar sus dudas de forma directa ingresando al sitio web de la organización o enviando un mensaje privado al perfil de Instagram oficial @yfucatamarca, canal donde la delegada Juli Calassare coordina las entrevistas domiciliarias de postulación.

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