Nota Leída 144

| Locales | 13/10/2026 |

El Poder Judicial de Catamarca trasladará el programa «Justicia Cerca» a la localidad de Londres

El operativo de atención ciudadana y asesoramiento legal gratuito se desarrollará este jueves 15 de octubre de 2026. Funcionarios de la Tercera Circunscripción Judicial atenderán consultas en el Comedor Comunitario de El Shincal.

LONDRES (De nuestra redacción). — Con el firme propósito de descentralizar la atención de los tribunales provinciales y facilitar el acceso a la tutela judicial efectiva en el interior profundo, el Poder Judicial de Catamarca anunció el desembarco del programa institucional «Justicia Cerca» en el departamento Belén. Las dependencias operativas de asesoramiento se instalarán de forma comunitaria este jueves 15 de octubre de 2026 en la histórica ciudad de Londres.

El despliegue territorial estará coordinado por magistrados, secretarios y defensores oficiales pertenecientes a la 3° Circunscripción Judicial (con asiento oficial en la cabecera departamental). El puesto móvil de recepción vecinal funcionará en las dependencias edilicias del Comedor Comunitario de El Shincal, fijándose un horario de atención corrido que se extenderá desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

Asesoramiento legal gratuito y directo en los barrios

La implementación de este programa de proximidad civil constituye una herramienta clave para erradicar las barreras geográficas y económicas que suelen afrontar los pobladores rurales de las colonias del oeste al momento de realizar trámites judiciales. A través de este espacio, los vecinos de Londres podrán acceder de forma completamente gratuita a consultas jurídicas y asesoramiento especializado sin la necesidad obligatoria de trasladarse hasta los estrados de los tribunales de Belén.

Durante la jornada de campo, el cuerpo de profesionales del Poder Judicial receptará inquietudes y guiará a los ciudadanos en diversas temáticas vinculadas al derecho de familia (como trámites de alimentos, regímenes de comunicación y filiaciones), consultas civiles sobre escrituraciones y sucesiones, violencia de género, así como también el seguimiento del estado de causas penales en trámite.

Desde la organización invitan a toda la feligresía, centros vecinales y comunidades aborígenes de las zonas rurales circundantes a acercarse al predio comunitario de El Shincal para evacuar dudas de forma reservada y directa con los operadores de justicia.

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