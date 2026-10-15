Nota Leída 171

| Provinciales | 15/10/2026 |

Un hombre cayó en una zona de derrumbe en el cerro y fue rescatado 28 horas después

Un complejo operativo de salvamento en alta montaña concluyó con éxito ayer al mediodía en el departamento Ambato. Un baqueano de 54 años, que había ascendido a la zona serrana para reunir ganado y sufrió una lesión que le impedía caminar, fue localizado en una quebrada de difícil acceso tras pasar la noche a la intemperie.

Según informaron fuentes policiales, rescatistas policiales y brigadistas especiales lograron descenderlo en camilla rígida y trasladarlo a la Capital para su atención médica.

Ángel Ramón Saavedra (54) se había ausentado de su domicilio alrededor de las 8.30 del martes con rumbo al cerro conocido como “Pirco Tapado”, en la localidad de Las Piedras Blancas, con el propósito de arrear animales de su propiedad.

Al no regresar con la caída de la tarde, familiares alertaron a las autoridades. Personal de la Comisaría de El Rodeo activó de inmediato el protocolo de búsqueda:

Efectivos de la comisaría local, baqueanos conocedores del terreno y personal de la División Policía Montada iniciaron el ascenso y la inspección de picadas y senderos de herradura.

Alrededor de las 2 de la madrugada, las patrullas lograron establecer una comunicación radial mediante un equipo VHF portátil con el extraviado.

Saavedra informó que se encontraba varado junto al cauce del río en el sector denominado “La Hoyada”, una quebrada caracterizada por desprendimientos de rocas, vegetación espesa y pendientes pronunciadas.

El poblador advirtió además que presentaba una severa lesión física que le imposibilitaba desplazarse por sus propios medios.

Frente a la complejidad del terreno y la necesidad de una extracción técnica, se sumaron a las tareas especialistas del Grupo Especial de Rescate (GER) de la Policía de la Provincia:

Tras alcanzar la posición del hombre y estabilizarlo, los rescatistas iniciaron las maniobras de inmovilización en una tabla rígida para sortear las zonas de derrumbes y el denso monte.

Finalmente, ayer a las 12.30, la comitiva logró descender del macizo serrano hasta un punto accesible para ambulancias.

Saavedra recibió las primeras curaciones por parte de profesionales de la salud en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Las Juntas, desde donde se dispuso su posterior derivación en ambulancia hacia un sanatorio privado de la ciudad capital.

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