Nota Leída 201

| Locales | 19/10/2026 |

POLICIALES / BREVES

Alerta en Belén: reportan la presencia de un joven desnudo en el barrio El Molino

Información extraoficial:

BELÉN – Vecinos y transeúntes del barrio El Molino, en la ciudad de Belén, se vieron sorprendidos en las últimas horas por un inusual episodio en la vía pública. Según los primeros reportes vecinales, un ciudadano alertó de manera urgente a las autoridades policiales tras divisar a un joven que deambulaba por el sector completamente desprovisto de prendas de vestir.

Ante el requerimiento, personal de la Comisaría Departamental de Belén se desplazó rápidamente hacia el cuadrante señalado para constatar la situación y resguardar la integridad del involucrado. Hasta el momento, las fuentes oficiales del departamento no han emitido un comunicado formal que esclarezca las circunstancias del hecho, ni las razones que originaron la conducta del individuo en pleno espacio público.

Debido al hermetismo policial, se aguarda un informe pormenorizado en el transcurso de la jornada para precisar los detalles del operativo, la identidad de la persona y determinar si requirió asistencia médica o de contención social por parte de los gabinetes locales. /JoséLuísÁlbarez

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