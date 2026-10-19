Nota Leída 135

| Locales | 19/10/2026 |

Hoy desde las 10 de la mañana.

Londres se tiñe de rosa: convocan a una jornada de concientización y stands informativos en la Plaza Eusebio Colombres

La Municipalidad de Londres, junto a la Dirección de Acción Social y el Hospital Bernabé Imisco, impulsan actividades recreativas en el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

LONDRES – Con el firme propósito de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de los controles médicos periódicos, las autoridades locales de Londres coordinan una jornada abierta orientada a la prevención de la salud femenina. El encuentro, organizado en consonancia con las acciones globales de concientización, busca promover hábitos de cuidado bajo el lema rector de que la detección temprana salva vidas.

La cita tendrá lugar hoy, lunes 19 de octubre a partir de las 10:00 AM, en la céntrica Plaza Eusebio Colombres. Durante la convocatoria, equipos profesionales del ámbito sanitario local dispondrán stands de carácter puramente informativo. En estos espacios se brindará asesoramiento pedagógico sobre cómo realizar el autoexamen mamario, cuándo solicitar estudios de mayor complejidad y los canales de atención comunitaria disponibles.

Asimismo, el cronograma prevé el desarrollo de actividades recreativas pensadas para fomentar la participación de las familias de la localidad.

Desde la organización, compuesta de manera conjunta por la Municipalidad de Londres, la Dirección de Acción Social y el Hospital Bernabé Imisco, se enfatiza de forma general que un chequeo a tiempo puede marcar una diferencia crucial en el pronóstico de la enfermedad. La invitación es abierta a todos los vecinos del departamento y localidades aledañas que deseen informarse, resolver dudas con personal idóneo y sumarse activamente a las redes de prevención local.

Información General sobre la Prevención del Cáncer de Mama

El cuidado y monitoreo constante constituyen las herramientas más efectivas para el abordaje oportuno de esta condición. Se recomienda mantener una rutina activa de controles que incluya diferentes estrategias de screening:

• Controles Médicos Periódicos: Se aconseja realizar una visita anual al ginecólogo para exámenes clínicos de rutina. De acuerdo al criterio médico, la edad y los antecedentes familiares, se indicará el momento adecuado para iniciar estudios de diagnóstico por imágenes como la mamografía o la ecografía mamaria.

• Autoexamen Mamario: Consiste en la autoexploración mensual de las mamas para reconocer la anatomía propia y detectar cambios inusuales. Aunque es un hábito valioso de autoconocimiento, no reemplaza bajo ninguna circunstancia a la mamografía, la cual es el único método capaz de identificar anomalías antes de que sean palpables.

• Consulta ante Señales de Alerta: Es indispensable acudir al médico de forma prioritaria si se observan cambios en la textura de la piel (como hundimientos o aspecto de piel de naranja), nódulos o bultos palpables en la mama o la axila, asimetrías marcadas de aparición reciente, o secreciones espontáneas por el pezón.

Por favor, recuerde verificar las recomendaciones de control y las frecuencias de los estudios directamente en las guías oficiales o consultando con su médico de cabecera.

Este contenido solo tiene fines informativos. Para obtener asesoramiento o diagnósticos médicos, consulta a un profesional.

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