Nota Leída 89

| Locales | 17/10/2026 |

Homenaje a las madres en Belén: el intendente Cristian Yapura anunció una espectacular fiesta en la Plaza Olmos y Aguilera

El festejo oficial programado por la comuna se concretará el próximo sábado 24 de octubre a partir de las 18:00 horas. El megaevento comunitario contará con grandes sorteos, entrega de regalos y carteleras con artistas en vivo.

BELÉN — Con la firme premisa de agasajar a las madres en su mes y promover un espacio de encuentro recreativo para todas las familias de la cabecera departamental, la Municipalidad de la Ciudad de Belén anunció formalmente la realización de una celebración de gran magnitud. El intendente de la ciudad, Dr. Cristian Yapura, encabezó la presentación institucional del megaevento y emitió una invitación abierta a toda la comunidad para participar de la Espectacular Fiesta del Día de la Madre.

La gran cita festiva comunal quedó formalmente programada para el próximo sábado 24 de octubre. El escenario elegido para albergar la masiva convocatoria será el pleno centro de la ciudad, concentrándose la totalidad de las actividades recreativas y los espectáculos artísticos en el predio urbano de la Plaza Olmos y Aguilera, fijándose el horario de inicio formal a partir de las 18:00 horas.

Grandes sorteos, regalos y sorpresas para las mamás

Desde las áreas de prensa y acción social del Ejecutivo municipal informaron que los equipos logísticos ya se encuentran trabajando de manera coordinada en el acopio de insumos y la ornamentación del paseo público. La propuesta gubernamental de la gestión de Yapura promete estructurar una tarde cargada de alegría, emoción y fuertes sorpresas destinadas exclusivamente a reconocer el amor incondicional, la permanente dedicación y el esfuerzo diario de todas las madres belichas.

Entre los atractivos principales determinados para la jornada de entretenimiento, se confirmó la realización de:

• Regalos masivos: Entrega de presentes institucionales para las mamás que asistan al predio desde las primeras horas de la tarde.

• Grandes sorteos: Rondas de cupones con órdenes de compra, electrodomésticos y premios especiales aportados por la comuna y firmas comerciales aliadas.

Espectáculos musicales con la participación de artistas locales

El broche de oro de la velada en la cuna del poncho estará marcado por el plano estrictamente musical. La intendencia ratificó el armado de un escenario mayor provisto de sonido e iluminación, donde se desplegará una variada cartelera de música en vivo a cargo de los principales artistas y conjuntos locales de la región, propiciando un ambiente de compañerismo, baile y celebración de nuestra cultura.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Belén recalcaron que la convocatoria es de carácter totalmente libre y gratuito para los vecinos de todos los barrios periféricos y distritos adyacentes. El Dr. Cristian Yapura instó a las familias a sumarse con reposeras y equipos de mate para compartir de manera unificada «una tarde especial, planificada con mucho cariño, respeto y momentos inolvidables para nuestras queridas madres», consolidando las políticas públicas de integración y esparcimiento social en el departamento.

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