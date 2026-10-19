Nota Leída 240

| La Región | 19/10/2026 |

Con música, baile y mucha emoción, más de 200 madres festejaron su día en la Puna

La Villa de Antofagasta de la Sierra fue el escenario de una cena inolvidable organizada para mimar y reconocer el esfuerzo diario de las mamás de la comunidad.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA – En un ambiente donde abundaron los abrazos, las risas compartidas y las anécdotas, la Villa de Antofagasta de la Sierra vivió una noche verdaderamente especial para celebrar el Día de la Madre. Más de 200 mamás de la localidad, acompañadas por sus familias, se reunieron para compartir un momento de encuentro muy esperado, dejando de lado la rutina para convertirse en las únicas protagonistas de la velada.

La organización del agasajo estuvo a cargo de la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, cuyo equipo preparó cada detalle con dedicación para que las agasajadas se sintieran queridas y cuidadas. La noche se encendió al ritmo de Los Imperiales Salteños, quienes le pusieron música en vivo y color a la fiesta, invitando a todos a la pista de baile. Además de una gran cena familiar, el festejo incluyó sorpresas, regalos y sorteos que mantuvieron la expectativa y la alegría bien arriba durante toda la jornada.

Desde la gestión del intendente Mario Cusipuma, expresaron un profundo agradecimiento a cada una de las familias que se sumaron a la propuesta. «Nuestras madres son el corazón de nuestros hogares, el sostén de nuestras familias y uno de los pilares fundamentales de Antofagasta. Desde sus casas, sus trabajos y cada espacio que ocupan, aportan el amor y el compromiso necesarios para construir un lugar mejor», destacaron desde el equipo municipal, con el deseo sincero de que este mimo haya sido un tierno reconocimiento a todo lo que ellas brindan en silencio a lo largo del año.

El Peñón mimó a sus madres con una noche de bingo, sorpresas y baile familiar

En la antesala de su día, las mamás de la localidad puneña compartieron un encuentro lleno de afecto y calidez, coordinado por la Delegación Municipal y la gestión de Antofagasta de la Sierra.

EL PEÑÓN – Hay festejos que se sienten como un gran abrazo comunitario, y eso fue exactamente lo que pasó en El Peñón. En las vísperas del Día de la Madre, este querido rincón de la Puna catamarqueña se vistió de fiesta para regalarles a sus mamás una velada pensada especialmente para ellas; una oportunidad para encontrarse, reír y recibir el agradecimiento de todo un pueblo por el amor y las enseñanzas que siembran día a día.

La jornada nació del esfuerzo conjunto entre la Delegación Municipal de El Peñón y la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, cuyos equipos trabajaron con mucho esmero para cuidar cada detalle. El salón se llenó de entusiasmo con un entretenido bingo que repartió numerosos premios, además de los infaltables sorteos y regalos sorpresa que mantuvieron las sonrisas a flor de piel. El broche de oro de la noche llegó con un baile familiar donde grandes y chicos salieron a la pista, compartiendo un momento de sana alegría.



El intendente Mario Cusipuma, se puso en valor el rol de estas mujeres, a quienes describieron como el motor y la identidad misma de la región. «Queremos reconocer el enorme valor de las madres de nuestro departamento. Son mujeres que, desde sus hogares y sus trabajos, sostienen a sus familias y hacen crecer a nuestros pueblos con un esfuerzo cotidiano y muchas veces silencioso», expresaron con profunda gratitud, enviando un afectuoso saludo a cada mamá de El Peñón y deseándoles que hayan pasado un día rodeadas del calor de sus seres queridos.

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