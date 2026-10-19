Nota Leída 159

| La Región | 19/10/2026 |

San Fernando - Belén

San Fernando agasajó a las madres de la jurisdicción con regalos casa por casa además de un gran sorteo de una moto y bicicletas

El intendente José Normando Figueroa encabezó la entrega de obsequios y anunció a las ganadoras de las cuatro bicicletas y la motocicleta 0 km. Además, decretó asueto municipal para las trabajadoras este lunes.

SAN FERNANDO (Belén) – En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la Municipalidad de San Fernando, conducida por el intendente José Normando Figueroa, llevó adelante una emotiva e importante movilización comunitaria para homenajear a las mamás de la localidad y de zonas vecinas pertenecientes al norte del departamento Belén. La iniciativa incluyó el recorrido de las autoridades casa por casa para hacer entrega de presentes individuales y boletos numéricos para una gran rifa central.

El evento culminó este domingo con el esperado sorteo especial, el cual adjudicó importantes premios a vecinas de distintos barrios y parajes del distrito. La gran ganadora de la jornada fue Bonifacia Guerra, residente del barrio 34 Viviendas de San Fernando, quien con el número 104 se adjudicó una motocicleta Corven 0 km. Asimismo, los sorteos de las cuatro bicicletas quedaron en manos de Mercedes Ríos (La Villa, San Fernando) con el número 50; Isabel Celaya (San Fernando) con el número 338; Mabel Quiroga (Belén) con el número 259; y Rosa Ríos (El Eje) con el número 157.

Como complemento al agasajo y reconocimiento institucional, el jefe comunal decretó asueto administrativo municipal para este lunes 19 de octubre, destinado exclusivamente a todas las madres que se desempeñan en la estructura de la administración pública local. Al cerrar la jornada, Figueroa hizo extensivo un afectuoso saludo a cada una de ellas, ponderando públicamente «el amor, la dedicación y el esfuerzo diario que brindan incondicionalmente para el sostén de sus hogares y el crecimiento de nuestras familias».

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