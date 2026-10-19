Nota Leída 227

| Provinciales | 19/10/2026 |

Estado de rutas nacionales y provinciales en Catamarca

Vialidad Nacional y Vialidad Provincial han emitido los reportes de transitabilidad para las principales calzadas del territorio de Catamarca. La mayoría de los corredores nacionales se encuentran transitables con precaución, destacando cierres puntuales por factores climáticos en alta montaña.

A continuación, se detalla el estado ruta por ruta:

Rutas Nacionales

• Ruta Nacional Nº 38 (Límite con La Rioja – Límite con Tucumán): Transitable con precaución.

• Ruta Nacional Nº 40: Transitable en el tramo de Cerro Negro hasta el límite con Tucumán. Se solicita prestar especial atención ante eventuales desvíos por incidentes o trabajos en zona de valles.

• Ruta Nacional Nº 60: Transitable con precaución entre el límite con Córdoba y la frontera con Chile.

• Quebrada de La Cébila: Se mantiene un desvío obligatorio por obra en calzada en el kilómetro 1.134. Se registran sectores con calzada de tierra y desprendimientos menores producto de las recientes condiciones climáticas, por lo que se exige reducir la velocidad.

• Paso Internacional de San Francisco: CERRADO de manera preventiva debido a la acumulación de nieve del lado chileno (Ruta CH 31).

• Ruta Nacional Nº 64, 157 y 79: Transitables en toda su extensión dentro de la provincia, con la advertencia general de precaución ante la posible presencia de animales sueltos en las banquinas.

Rutas Provinciales (Zonas Serranas y Puna)

Vialidad Provincial solicita extrema precaución por la presencia de bancos de niebla y calzadas húmedas o con barro en los distritos montañosos:

• Ruta Provincial Nº 43 (Antofagasta de la Sierra – Salar del Hombre Muerto): Intransitable en sectores altos por fuertes ráfagas de viento y nevadas. El tramo desde Cuesta de Randolfo hacia la villa de Antofagasta se encuentra transitable pero con visibilidad reducida por neblina.

• Ruta Provincial Nº 4 (Las Rejas / El Rodeo / Las Juntas): Transitable con precaución por lloviznas y visibilidad reducida en las zonas altas.

• Ruta Provincial Nº 42 (Cuesta El Portezuelo): Transitable con alta precaución por neblina densa y calzada resbaladiza.

• Ruta Provincial Nº 1 (Loma Larga / Las Chacritas): Transitable con cautela. Se registran tramos con barro y visibilidad baja; se recomienda evitar el tránsito pesado.

Recomendación general de los organismos: Circular siempre con luces bajas encendidas, usar el cinturón de seguridad y disminuir la velocidad un 40% en caso de registrarse lluvias sobre la calzada para evitar el hidroplaneo

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