28/02/2026

LONDRES

Arrestan a quien sería el presunto autor del delito cometido en la Escuela José Hernández

Luego de tomar conocimiento de un ilícito perpetrado en un establecimiento escolar ubicado en la localidad de Londres, Departamento Belén, personal de la Seccional de Londres y de calle de la Unidad Regional N° 3 llevó a cabo tareas investigativas y procedió al arresto en averiguación del hecho, de un joven de 18 años de edad, de apellidos Medinas Molas, oriundo de la Provincia de Buenos Aires, quien sería el presunto autor del delito.

Seguidamente, los policías lograron recuperar una (01) pava eléctrica, una (01) licuadora, tres (03) micrófonos, cuatro (04) cables y un (01) tarro con lápices, lapiceras y reglas, que quedaron en calidad de secuestro.

Finalmente el sujeto fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.

