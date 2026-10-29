Nota Leída 140

| Provinciales | 29/10/2026 |

Quiénes cobran este Jueves 29 de Octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, completa este jueves la liquidación correspondiente al ciclo mensual para los jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber mínimo.

La jornada marca el cierre del cronograma oficial con el pago a los titulares cuyos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) finalizan en 8 y 9. Con esta acreditación, el organismo liquida el reajuste del 1,66% fijado por la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/2024), la cual toma como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás publicado por el INDEC.

Cuánto cobran los jubilados que superan el haber mínimo

A diferencia de quienes perciben la jubilación mínima —cuyo haber base es de $435.748,51 y reciben el refuerzo extraordinario de $70.000 para llegar a $505.748,51—, los beneficiarios que superan esa escala cobran el haber actualizado proporcionalmente a su escala imponible.

Haber mínimo SIPA: $435.748,51

Haber máximo SIPA: $2.932.175 (límite máximo fijado para los haberes del sistema)

Bono de $70.000: Aplica de forma proporcional únicamente para quienes perciben ingresos intermedios entre la mínima y el tope de $505.748,51.

Para quienes perciben haberes claramente por encima de ese umbral, el depósito correspondiente a este período reflejará íntegramente el ajuste de movilidad del 1,66% sobre el haber bruto del mes anterior.

Dónde y cómo retirar los fondos

Los montos son depositados directamente en las cuentas bancarias sueldo habilitadas. Los beneficiarios pueden retirar el dinero en efectivo a través de cajeros automáticos, o utilizar sus tarjetas de débito para compras y transferencias.

Consulta de liquidación: Se puede ingresar a la plataforma Mi ANSES con el NÚMERO de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Sección: Seleccionar la pestaña Cobros > Consultar fecha y lugar de cobro.

Acreditación:

El dinero permanece disponible en la cuenta bancaria sin límite de tiempo, por lo que no es estrictamente obligatorio acudir el mismo día del depósito.

Asimismo, cabe recordar que la fe de vida se encuentra eliminada en todas las entidades bancarias, por lo que no es necesario realizar ningún trámite presencial previa al cobro.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA