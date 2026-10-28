Nota Leída 128
| Provinciales | 28/10/2026|

Calendario de pagos para hoy miércoles 28 de octubre

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este miércoles 28 de octubre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

 

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

 

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

 

Prestación por desempleo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre.

TEMAS: ANSES
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