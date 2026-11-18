Nota Leída 490

| Provinciales | 18/11/2026 |

Catamarca: Estado de rutas nacionales y provinciales este miércoles 18 de Noviembre

Las rutas nacionales en Catamarca se encuentran mayormente transitables con precaución, mientras que varios tramos de rutas provinciales presentan cortes, derrumbes y alertas climáticas tras las recientes lluvias y la presencia de neblina.

Rutas Nacionales

De acuerdo con los reportes del 11º Distrito de Vialidad Nacional, la circulación general se encuentra habilitada pero con sectores que requieren atención:

• RN 38, RN 40, RN 60, RN 64, RN 157 y RN 79: Mayormente transitables. Se solicita extremar la precaución en la Cuesta de El Totoral y Los Altos (RN 38) por obras, así como en badenes de la RN 40 por posibles lluvias.

• Paso Internacional de San Francisco (RN 60): Permanece cerrado debido a la acumulación de nieve del lado chileno (Ruta CH-31).

Rutas Provinciales (Alertas y Cortes)

Según los relevamientos de Vialidad Provincial, las precipitaciones y la neblina afectan principalmente a los caminos de montaña:

• Sectores Intransitables: Cortes totales en la RP 1 (Loma Larga – Las Chacritas) por obras y temporal, la RP 3 en Tinogasta por crecida de río, la RP 118 en Santa María y la RP 14 en Pomán por anegamientos.

• Sectores Transitables con Precaución: Se requiere cautela por neblina, lloviznas, barro o trabajos viales en la RP 42 (Cuesta El Portezuelo), RP 4 y RP 16 (Las Juntas y aledaños), RP 5 (Cuesta de Los Ángeles), RP 18 (Cuesta de Singuil), y sectores de Fiambalá y Aconquija (RP 34 y RP 48).

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