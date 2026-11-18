| Provinciales | 18/11/2026|
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Calendario de pagos para hoy miércoles 18 de noviembre
La ANSES confirmó el cronograma de pagos para este miércoles 18 de noviembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre.
SUAF ANSES, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre.
Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 18 de noviembre.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de diciembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de diciembre.
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