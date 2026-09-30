Nota Leída 116

| Locales | 30/09/2026 |

Con más de 50 asistentes y fuerte respaldo regional, se dictó el taller de primeros auxilios y RCP en Londres

La capacitación estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Belén en la Hostería Municipal. El Director de Turismo, Dante Acosta, resaltó el compromiso de los aspirantes a guías y de las delegaciones que llegaron desde Villa Vil y la cabecera departamental.



LONDRES.– Lo que comenzó como un requisito excluyente para regularizar la actividad turística local se transformó en una verdadera e histórica movilización civil en pos de la prevención de la salud. Con un marco de éxito total y una asistencia que superó los 50 participantes, se llevó a cabo la Capacitación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en las instalaciones de la Hostería Municipal de Londres.

El taller, dictado de forma gratuita por los profesionales del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén, superó cómodamente los límites del municipio. Para sorpresa y agrado de las autoridades, el salón unió a los aspirantes obligatorios al Registro Municipal de Guías de Turismo y a prestadores de Londres con una importante comitiva de vecinos que viajaron especialmente desde la ciudad de Belén y desde la localidad norteña de Villa Vil, evidenciando la enorme necesidad regional de contar con estas herramientas de emergencia.

Prácticas intensivas y simulación en territorio

A lo largo de la intensa jornada de formación, el personal de bomberos combinó los conceptos teóricos básicos con prácticas intensivas de masaje cardíaco sobre maniquíes de simulación y el aprendizaje de maniobras de desobstrucción de vías aéreas (maniobra de Heimlich). Los asistentes pusieron el cuerpo a cada ejercicio, entendiendo que estas destrezas resultan vitales tanto para el ámbito del hogar como para dar una respuesta inmediata ante un accidente o descompensación de un turista en los senderos rústicos de montaña.



El Director de Turismo de Londres, Dante Acosta, acompañó activamente el despliegue de los equipos y destacó el valor de tejer lazos institucionales con los bomberos belichos: «Articular estas acciones nos permite fortalecer las capacidades de nuestros recursos humanos y consolidar a Londres como un destino de turismo aventura y arqueológico cada vez más preparado, profesional y seguro ante los ojos del país», reflexionó con satisfacción.



Certificados en camino

Desde la organización comunal informaron a todos los participantes que cumplimentaron las firmas en las planillas oficiales que las certificaciones de asistencia se estarán entregando en el transcurso de los próximos días. Los diplomas que avalan la capacitación médica elemental se otorgarán tanto en formato impreso tradicional como en soporte digital para su incorporación inmediata a los legajos profesionales de los guías.

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