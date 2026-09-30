Nota Leída 174

| Locales | 30/09/2026 |

Telchi Ríos rompió el silencio: respaldó a Contreras, alertó por el endeudamiento social y delineó su plan para Belén

El exintendente radical analizó el escenario departamental y puso a la minería, el empleo joven y la educación en el centro del armado de la UCR. Aunque evitó confirmar si será candidato, lanzó una dura metáfora sobre la crisis: «Volvimos al asado de salchicha».



BELÉN.– En una extensa y profunda entrevista que sacudió el tablero político del oeste catamarqueño, el experimentado dirigente radical Daniel “Telchi” Ríos rompió el silencio mediático para analizar la reorganización de la Unión Cívica Radical (UCR). El exintendente fijó una postura clara sobre los desafíos económicos de la región, el impacto de la reactivación minera y el diseño de un nuevo proyecto de gobierno para la «Cuna del Poncho», aunque prefirió mantener el misterio sobre su futuro electoral personal.

En diálogo directo con Radio El Esquiú 95.3, Ríos no ocultó su satisfacción por el nuevo esquema partidario acordado para el período 2026-2028 y respaldó de forma contundente la llegada del belicho Genaro Contreras a la presidencia del Comité Provincia de la UCR. «Estamos muy contentos y sobre todo orgullosos de que el partido haya puesto en una persona de Belén la responsabilidad de dirigir los destinos del radicalismo por los próximos dos años», celebró el dirigente, anticipando que existe una gran expectativa en los distritos para que Contreras encabece la inminente puesta en funciones de las nuevas autoridades locales del departamento.

Minería, compre local y la crisis del bolsillo familiar

Al meterse de lleno en la agenda de desarrollo, Ríos ubicó a la actividad extractiva como el motor indispensable para dinamizar Belén, posando su mirada con optimismo sobre el Proyecto Integrado MARA. “Tenemos la firme esperanza de lograr acá los mayores beneficios, dado que se pone en marcha nuevamente Bajo de la Alumbrera”, señaló. Para el exjefe comunal, el verdadero desafío de las intendencias será dejar de ser espectadores y trabajar de forma articulada con las empresas para garantizar de manera efectiva la contratación de mano de obra local y el compre a proveedores belichos.

Sin embargo, el tramo más agudo de su discurso estuvo dirigido a la microeconomía y al alarmante deterioro del consumo que observa en las caminatas barriales. Ríos alertó sobre un fenómeno silencioso pero destructivo: el ahogo financiero de las familias a través de los altos intereses de prestamistas informales y plataformas fintech. «Hoy está endeudado el joven, el maestro, el profesor y los comerciantes; y cuando eso sucede, mucha parte del tejido social familiar se rompe», diagnosticó con preocupación. Para graficar la pérdida del poder adquisitivo en los hogares comunes, apeló a una frase lapidaria: “Hemos vuelto a las mamaderas verdes, al asado de salchicha”.

El armado de un municipio eficiente y el misterio de la candidatura

Consultado sobre los rumores que circulan en las redes sociales mediante una canción que pregunta abiertamente “¿Vuelve Telchi o no?”, Ríos eligió la prudencia y evitó sellar una postulación de cara a los próximos turnos electorales. «Eso lo va a decidir la gente. Yo soy un militar político y voy a estar en el lugar que el partido considere que puedo ser más útil», eludió, argumentando con realismo que hoy la cabeza de los vecinos está ocupada en llegar a fin de mes y no en las urnas.

Lejos de las candidaturas testimoniales, Ríos remarcó que hoy coordina mesas de trabajo técnico junto a profesionales, vecinos y figuras de las nuevas generaciones —como la concejal Ana Paula Silvero— para darle forma a una plataforma seria que devuelva las expectativas al departamento. El plan en ciernes se asienta sobre tres prioridades innegociables: maximizar las regalías y beneficios de la minería, mejorar la infraestructura educativa y generar empleo genuino para frenar el desarraigo juvenil, todo bajo la premisa rectora de consolidar un municipio moderno y eficiente.

Finalmente, de cara a la construcción provincial, coincidió con la línea de Contreras al señalar que la UCR mantiene una histórica vocación aliancista, pero advirtió que no se deben repetir errores del pasado: «No alcanza solamente con hacer una alianza electoral. Hay que armar una alternativa real y un proyecto de gobierno viable para que la gente pueda volver a enamorarse y darnos su voto de confianza», concluyó.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA