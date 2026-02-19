Nota Leída 27

19/02/2026

Cusipuma criticó los viajes al exterior de algunos intendentes

El intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, cuestionó los viajes al exterior de algunos intendentes y reveló que rechazó invitaciones oficiales a China y Canadá porque considera que primero debe «acomodar el departamento». El jefe comunal hizo referencia a los viajes internacionales en el contexto del pedido de informe que el concejal Pablo Núñez presentó contra su par de Fiambalá, Raúl Usqueda.

Al ser consultado sobre su participación en viajes al exterior en la agenda minera, Cusipuma confirmó que fue invitado por el Gobierno provincial, “pero entendíamos que primero teníamos que acomodar nuestro departamento. Primero teníamos que luchar por nuestros departamentos, por las normativas que necesitamos», expresó.

El intendente explicó que prefiere no ser parte de esos viajes y enfocarse primero en mejorar el municipio. “Los intendentes son criticados si están en China o en Canadá en el marco de los reclamos que la gente tiene a diario en su departamento. En nuestro caso siempre va a ser primero acomodar el departamento y después salir hacia otros países».

En ese sentido, sostuvo que están articulando con el Gobierno provincial la mejora en los servicios públicos del departamento. «Vamos a seguir trabajando en función de eso y llegar al momento en que Antofagasta esté en condiciones en ese sentido y en infraestructura. Y que, por ejemplo, la fase minera realmente se note en Antofagasta, que los proveedores mineros estén trabajando en Antofagasta. Y después ya nos daremos, por decir de alguna manera, el lujo de salir a otros países», afirmó.

Además, reveló que en lo que va de la gestión tiene una sola visita oficial que fue a Buenos Aires al inicio del 2024, cuando en la Capital le dijeron que Antofagasta era solo un número porque se cortó el servicio de internet de Arsat. «Entonces ahí donde ya uno dejó de insistir y decir: bueno, tengo que luchar desde adentro de mi pago para poder lograr las cosas», expresó.

Feria de la Puna

Más allá de la polémica por los viajes, Cusipuma invitó a la comunidad para la Feria de la Puna que se realizará del 26 al 28 de febrero en Antofagasta de la Sierra. El intendente destacó que el evento está enfocado en la ganadería, la artesanía y la fase productiva del departamento, con algunos condimentos extras como un remate de camélidos con animales que se traen de la Puna de Jujuy.

«La idea fundamental de todo esto es poder mostrar al productor de Antofagasta cómo se trabaja con el tema camélido, que es algo tan importante para nosotros en lo que es la fibra y la carne. Y queremos potenciarlos con financiamientos que también tenemos de la responsabilidad social empresaria de la actividad minera», expresó.

Pedido de informe a Usqueda

Los dichos de Cusipuma se producen en el contexto del pedido de informe que el concejal Pablo Núñez presentó contra el intendente de Fiambalá, Raúl Usqueda, por sus viajes a China y Dubái. El concejal de Fuerza Patria, exigió que Úsqueda rinda cuentas sobre sus viajes oficiales a los dos países.

Entre los puntos requeridos figuran las fechas y duración de cada viaje, los objetivos y el carácter de las misiones, la nómina de personas que acompañaron al intendente y el detalle de quién solventó los gastos de pasajes, alojamiento y viáticos. También se solicita información sobre las reuniones mantenidas durante esas visitas, la eventual firma de convenios o acuerdos, y los resultados concretos obtenidos en beneficio del municipio.

El edil informó de su pedido de informe en las redes sociales, donde recordó que el propio Úsqueda había declarado públicamente que uno de los viajes tuvo costo cero para las arcas municipales.

«En la administración pública lo que no está documentado, no existe», escribió Núñez al presentar el pedido y agregó: «La transparencia no se demuestra con palabras, sino con papeles». /El Ancasti

