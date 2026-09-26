Nota Leída 144

| Locales | 26/09/2026 |

ORGULLO CULTURAL

El Ballet «El Montaraz» de Belén brilló y dejó su huella en el escenario de Cosquín

La delegación folklórica belicha representó con éxito a Catamarca en la segunda edición del «Festivalazo». Desplegaron nuestras raíces en las tierras cordobesas a puro bombo, zapateo y pañuelo.



BELÉN – El folklore de nuestra comunidad volvió a alcanzar la cima de la escena nacional de la mano de los embajadores de la danza local. En las últimas horas, los integrantes del querido Ballet «El Montaraz» de la ciudad de Belén se consagraron como grandes protagonistas al desplegar todo su talento sobre el mítico escenario de Cosquín, en la provincia de Córdoba.

La participación de la delegación catamarqueña se concretó en el marco del 2.º Encuentro del «Festivalazo», un importante certamen que reúne a los mejores exponentes de la danza, la música tradicional y el sentir criollo de diferentes puntos del país.

Identidad belicha en la plaza mayor del folklore

Fieles a su trayectoria y a su característico profesionalismo, los bailarines de El Montaraz se ganaron la ovación del público coscoíno mediante una sólida puesta en escena. Cada coreografía, cada movimiento de pañuelo y cada zapateo llevaron consigo la identidad, las raíces y el profundo amor por el terruño, actuando como un pedacito vivo del oeste de Catamarca en tierras cordobesas.

El paso de los chicos por el histórico anfiteatro no tardó en replicarse con mensajes de emoción y felicitación en toda la comunidad del departamento, consolidando a este ballet como un auténtico orgullo de Belén y de toda la provincia. Con esta gran presentación, el grupo suma una nueva e inolvidable página a su historia, demostrando que nuestra tradición sigue vigente y conquistando las plazas más importantes del país.

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