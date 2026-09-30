Nota Leída 116

| Locales | 30/09/2026 |

El Poncho Bandera de Belén no tiene techo: Ramón Baigorria teje piezas para Ponzio, Abbondanzieri y sueña con el Papa

El reconocido artesano belicho confirmó que está confeccionando las prendas exclusivas para los exjugadores de fútbol. Además, reveló que está en curso la posibilidad de hacerle llegar una de sus máximas creaciones al Papa León XIV en el Vaticano.

BELÉN.– El talento, la paciencia y el arte ancestral que se respira en los telares de nuestra ciudad continúan conquistando las vitrinas más selectas del país y del mundo. Este miércoles 30 de septiembre de 2026, durante una emotiva entrevista radial, el prestigioso artesano belicho Ramón Baigorria reveló que se encuentra en plena confección de sus tradicionales y aclamados Ponchos Bandera, los cuales tendrán como destino final las manos de dos verdaderas leyendas del fútbol argentino: los exjugadores Leonardo Ponzio y Roberto «El Pato» Abbondanzieri.

Baigorria, un auténtico embajador de la «Cuna del Poncho», compartió con alegría cómo esta creación textil —que entrelaza de forma magistral los colores de la enseña patria con las técnicas heredadas del oeste catamarqueño— viene siendo cada vez más solicitada por personalidades de distintos ámbitos, transformándose en un símbolo de distinción federal que lleva la marca Belén a lo más alto.

Un puente textil directo hacia el Vaticano

Sin embargo, la gran revelación de la jornada y que mantiene expectante a toda la comunidad del departamento fue el anuncio de un proyecto que podría cruzar el océano Atlántico. Según relató el propio tejedor, surgieron firmes gestiones y está en curso la posibilidad de que el Papa León XIV pueda recibir un Poncho Bandera confeccionado en Belén.

Si bien Baigorria aclaró con prudencia que por el momento no hay un protocolo oficial confirmado ni una fecha sellada en la agenda de la Santa Sede, las líneas de contacto están plenamente activas y la ilusión de ver al Sumo Pontífice cobijado con un poncho belicho es un sueño que marcha a paso firme.

Este presente de Ramón Baigorria no hace más que ratificar el valor incalculable de la economía naranja local y el esfuerzo diario de nuestros artesanos, quienes en cada pasada de hilo no solo producen una prenda de abrigo de calidad internacional, sino que mantienen vivas nuestras tradiciones más profundas, tejiendo la identidad de Belén y demostrando que la cultura de nuestra querida comunidad no conoce de fronteras.

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