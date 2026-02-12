Nota Leída 78

12/02/2026

Estado de Rutas Nacionales en Catamarca

| Provinciales |

Ruta Nacional 38

Transitable entre el límite con La Rioja y Huacra, en el límite con Tucumán.

Ruta Nacional 40

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán. En Quebrada de Belén, a la altura del kilómetro 4.100, utilizar desvío a baja velocidad por derrumbes menores en calzada. Personal y equipos de la DNV trabajan en el despeje de calzada. Respetar las señales preventivas de obra.

NOTA RELACIONADA:

Ruta Nacional 60

Transitable entre el límite con Córdoba y el límite con Chile.

En Quebrada de La Cébila transitar con precaución a la altura del kilómetro 1.134, transitar a baja velocidad por obra en construcción y utilizar desvío por obra en construcción. Respetar las señales preventivas.

El Paso de San Francisco estará hoy HABILITADO para todo tipo de vehículos entre las 09:00 y 19:00 horas. Se permitirá el paso del último vehículo por el puesto de control migratorio del país de origen, hasta las 17:30hs.

Ruta Nacional 64

Transitable entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán).

Ruta Nacional 157

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

Ruta Nacional 79

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

Importante: Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores. Se solicita respetar las velocidades máximas establecidas, especialmente en travesías urbanas; utilizar cinturón de seguridad y, en el caso de motociclistas, casco protector. No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce. Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día.

TEMAS RELACIONADOS: