Nota Leída 316
| Provinciales | 28/10/2026|
TINOGASTA

Violento vuelco en la Ruta

Un automóvil Peugeot 206 perdió el control y volcó en la banquina del acceso sur a la ciudad. A pesar de la magnitud del accidente y de que el rodado quedó completamente invertido, el automovilista solo reportó lesiones leves.

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Vialidad Nacional informó que se debe transitar con precaución por la Ruta Nacional 60, en el acceso sur a la ciudad de Tinogasta, debido al vuelco de un automóvil ocurrido durante la tarde de este miércoles.

El siniestro vial tuvo lugar a la altura del kilómetro 1.321,800 y estuvo involucrado un Peugeot 206 que circulaba con un solo ocupante.

Como consecuencia del vuelco, la persona sufrió lesiones leves y recibió asistencia por parte del personal médico del hospital zonal de Tinogasta.

En el lugar trabajan efectivos policiales y peritos para realizar las tareas correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los conductores disminuir la velocidad habitual y circular con precaución por el sector, debido a la presencia de personal que interviene en el operativo.

TEMAS: TINOGASTA
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