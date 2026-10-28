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| Belén| Locales | 28/10/2026 |

Se viene la 2da fecha del Rally de Belén «Cuna del Poncho»: conocé el cronograma completo de la competencia

La Municipalidad de Belén, junto a la organización ADML Rally, confirmaron las actividades para el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre. Los motores rugirán con fuerza en la rampa simbólica de Plaza Olmos y Aguilera y en el tradicional circuito de la Banda.

Los amantes del deporte motor en el oeste catamarqueño ya cuentan las horas para lo que será una verdadera fiesta del automovilismo local. Las autoridades municipales y los organizadores del certamen presentaron de manera oficial el cronograma detallado de actividades para la esperada 2da Fecha del Rally de Belén «Cuna del Poncho», que congregará a los mejores binomios de la región.

El evento cuenta con el respaldo de la gestión del intendente Dr. Yapura y la fiscalización del SCM (Secretaría de Deportes y Recreación), garantizando un despliegue organizativo de primer nivel para la seguridad de pilotos y espectadores.

A continuación, la agenda completa del fin de semana de competición:

Sábado 31 de octubre

• 17:20 HS: Inicio de las tareas administrativas, inscripciones obligatorias y la correspondiente verificación técnica de las máquinas. Las actividades se concentrarán en el Polo Productivo (ex Terminal de Belén).

• 20:30 HS: Paseo al público de los vehículos de competición, una oportunidad ideal para que las familias y los fanáticos interactúen de cerca con los pilotos y sus autos.

• 21:00 HS: Rampa simbólica de largada, la cual tendrá lugar en la emblemática Plaza Olmos y Aguilera, marcando el inicio formal de la fecha.

Domingo 1 de noviembre

• 08:00 a 10:30 HS: Apertura de la fase administrativa técnica complementaria y verificación de los autos observados durante la jornada previa. El epicentro de esta actividad será el Predio del circuito de la Banda.

• 10:35 HS: Reunión obligatoria de pilotos y navegantes para ultimar detalles sobre el estado del trazado y las normativas de seguridad.

• 11:15 HS: Largada oficial del primer auto, dando inicio definitivo a las pruebas de velocidad y al cronómetro en el circuito.

La organización invita a toda la comunidad de Belén y localidades vecinas a sumarse y disfrutar de este evento deportivo de manera responsable, respetando siempre las indicaciones del personal de seguridad en las zonas de espectadores.

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