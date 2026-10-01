Nota Leída 42

| La Región | 30/09/2026 |

Fuerte reclamo en Pozo de Piedra: vecinos exigen transparencia, denuncian irregularidades con maquinaria y piden el regreso de Ramón Guzmán

Habitantes del distrito manifestaron su «bronca e impotencia» ante promesas incumplidas. Apuntaron contra el entorno del viceintendente por el manejo del parque automotor y denunciaron presuntos desvíos de mercadería en supermercados de la cabecera.



POZO DE PIEDRA (Belén).– El malestar social y la exigencia de una mayor transparencia en las cuentas públicas ganan terreno en el interior profundo de nuestro departamento. Vecinos de las distintas localidades que integran la jurisdicción de Pozo de Piedra rompieron el silencio para expresar públicamente su profundo descontento por lo que consideran un cuadro de abandono institucional, falta de respuestas concretas y el sistemático incumplimiento de las promesas de infraestructura realizadas durante las últimas campañas electorales.

“Estamos cansados de tantas promesas políticas que quedaron en la nada absoluta. Sentimos una mezcla de impotencia y bronca legítima frente a la desidia que atraviesa nuestra jurisdicción”, manifestó con crudeza uno de los referentes vecinales que encabezó la asamblea comunitaria, sintetizando el sentir de las familias rurales del sector.

Denuncias por desvío de mercadería y empleados en el sector privado

El núcleo más sensible del reclamo vecinal apunta directamente hacia la falta de transparencia en la administración de los recursos del erario público. En ese sentido, los habitantes relataron situaciones de presunta irregularidad que encendieron la polémica: afirmaron haber detectado en un conocido supermercado de la ciudad de Belén a empleados y personas de estrecho vínculo político con el municipio retirando importantes lotes de mercadería facturada de forma directa a nombre de la Municipalidad de Pozo de Piedra, sin que se conozca un destino social claro para esos insumos.

Asimismo, la denuncia comunitaria salpicó de lleno a la política laboral de la comuna. Según manifestaron los voceros del reclamo, existirían empleados municipales que desarrollan actividades laborales de tiempo completo en empresas privadas de la región mientras continúan percibiendo sus haberes mensuales por parte del municipio, una situación de presunto cobro irregular que los vecinos exigen sea respaldada e investigada mediante auditorías oficiales e información pública para determinar responsabilidades.

El misterio de las máquinas y el apoyo a Ramón Guzmán

La parálisis de la obra pública y el desmantelamiento de los servicios esenciales completan el pliego de quejas en Pozo de Piedra. Las familias reclamaron la inmediata recuperación del parque automotor municipal, recordando que años atrás las máquinas viales permitían mantener transitables los caminos vecinales y asistir a los productores. En este punto, los cuestionamientos apuntaron hacia el destino y la utilización selectiva de la maquinaria pesada, mencionando al hermano del viceintendente de la jurisdicción como una de las personas vinculadas —según la versión vecinal— al usufructo y manejo discrecional de dichos rodados estatales.

En medio de este escenario de alta tensión y acusaciones cruzadas, un masivo grupo de vecinos de Pozo de Piedra manifestó públicamente su respaldo a una eventual nueva candidatura de Ramón Guzmán para conducir los destinos del distrito. En la mirada de los pobladores, la etapa de Guzmán estuvo signada por una mayor presencia de obras viales, servicios eficientes y contención social.

“Queremos un gobierno transparente, que diga y haga las cosas de cara al pueblo”, expresaron, planteando la necesidad de una renovación política integral que esté acompañada por “la fuerza de la juventud” para explotar el enorme potencial turístico y productivo de la zona serrana.

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